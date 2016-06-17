У Міноборони РФ заявили про формування дивізії в Ростовській області

Як повідомили УНІАН в Міноборони РФ, «на полігонах Кузьмінський, Кадамовський і Міллерове Міністерство оборони планує розмістити новостворювану 150-ту Ідрицько-Берлінську ордена Кутузова II ступеня мотострілецьку дивізію. Планується, що бойова підготовка особового складу почнеться на полігоні вже через кілька місяців».

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Зазначається, що для ефективної підготовки військовослужбовців новостворюваного з'єднання з нуля будується Кадамовський полігон, який обіцяє стати одним з найсучасніших у РФ. «На ньому можна буде виконувати великий комплекс практичних вправ на військовій техніці, займатися тактичною підготовкою з відпрацюванням водіння в екстремальних умовах», - йдеться в повідомленні.

Планується, що полігон дивізії обладнають інноваційними системами управління бойовою підготовкою. Навчання і тренування солдатів та офіцерів проходитимуть на стрільбищах з дистанційним управлінням різних пересувних і різних за формою мішеней, що дасть змогу моделювати реальні бойові ситуації та сценарії загальновійськового бою в умовах лісосмуги, відкритої місцевості, міських вулиць і районів. Оцінювати ефективність навчань буде спеціальна комп'ютерна програма.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.