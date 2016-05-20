Російських військових почнуть готувати під "швидкоплинні конфлікти"

"Сучасні військові конфлікти носять швидкоплинний характер. Рішення на створення та підготовку різних угруповань військ приймаються в обмежені терміни. З урахуванням цих особливостей і досвіду, отриманого в Сирії, у Збройних Силах впроваджуються нові форми і способи бойової підготовки", — цитує РИА Новости міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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Нагадаємо, Росія почала повітряну військову операцію в Сирії 30 вересня 2015 року. В середині березня президент РФ Володимир Путін доручив почати виведення основної частини угруповання ВКС з Сирії.