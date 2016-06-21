Держдума РФ схвалила застосування гвардією Путіна зброї в натовпі

Про це повідомляє РБК.

«Військовослужбовець (працівник) військ національної гвардії не має права застосовувати зброю при значному скупченні людей, якщо в результаті його застосування можуть постраждати випадкові особи. Винятки становлять випадки, коли зброя необхідна для запобігання (заходів) терористичного акту, звільнення заручників, відбиття групового або збройного нападу на важливі державні об'єкти та спеціальні вантажі, споруди на комунікації, охоронювані військами національної гвардії, і на власні об'єкти військ національної гвардії», - цитує ТАСС нову редакцію тексту законопроекту.

Коригування була внесена в рамках другого читання пакету законопроектів. Напередодні прийняти цю поправку Держдумі порекомендував профільний комітет з безпеки і протидії корупції.

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Про створення в Росії національної гвардії на базі внутрішніх військ президент Володимир Путін оголосив 5 квітня. Командувачем Федеральної служби військ національної гвардії призначили Віктора Золотова, колишнього начальника охорони Путіна.