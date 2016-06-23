Туреччина не збирається вибачатися перед Росією за збитий Су-24 - представник президента

Про це в інтерв'ю Haberturk TV розповів представник президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана Ібрагім Калин, передає РБК.

За словами Калина, влада країни вже заявляла, що вони засмучені цією подією. «Про вибачення та компенсації мова не йде», — підкреслив представник Ердогана. Він також звернув увагу, що російський літак вторгся в повітряний простір Туреччини.

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Калин зазначив, що говорити про нормалізацію відносин «поки рано», хоча надія на відновлення є. Представник Ердогана також висловився про лист, який президент Туреччини направив російському лідерові Володимиру Путіну в День Росії. Він уточнив, що турецький президент зробив це відповідно до міждержавної традиції.

Представник глави держави в ході інтерв'ю також заявив, що через погіршення відносин між країнами страждають прості люди. За його словами, виникла напруженість негативно позначається на туристичному секторі. При цьому Калин підкреслив, що конфлікт з Анкарою негативно вплинув і на Росію.

Нагадаємо, в листопаді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, задіяний у військової операції в Сирії, який, за твердженнями Анкари, порушив повітряний простір країни, незважаючи на попередження диспетчерів. Після інциденту відносини країн погіршилися: у відповідь РФ ввела санкції на турецькі продукти харчування і товари.