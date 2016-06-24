Перші результати референдуму: Ньюкасл і Гібралтар проголосували проти виходу з ЄС, Сандерленд - за

Першим великим містом, з якого прийшли офіційні результати референдуму, став Ньюкасл, пише The Guardian.

Так, за збереження Великобританією місця в складі ЄС проголосували 50,7%, тоді як за Brexit виступили 49,3% учасників голосування.

Видання зазначає, що розрив між прихильниками і противниками Brexit менше, ніж очікувалося.

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А в Сандерленді перемогу здобули прихильники виходу Британії з ЄС з різницею у 22% голосів. Так, за те, щоб залишитися в ЄС проголосували 39% жителів міста, а за вихід - 61%. Це очікуваний результат для міста, зазначає видання.

У свою чергу, 96% тих, хто взяв участь у референдумі мешканців Гібралтару висловилися за збереження Великобританією членства в ЄС, повідомляє BBC.

За вихід країни із союзу проголосували лише 4% жителів даної території. Явка склала 84%.

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії завершилося голосування на референдумі про те, чи залишатися країною у складі Європейського союзу.

Остаточний результат буде оголошений головою Лічильної комісії на референдумі Дженні Уотсон, яка буде знаходитися в ратуші Манчестера. За її словами, вона чекає зробити це оголошення "до сніданку", тобто приблизно до 7 ранку в п'ятницю 24 червня.