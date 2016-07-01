Єврокомісар: ніяких переговорів з Британією до її виходу з ЄС не буде

"Спочатку ви виходите, потім починаєте переговори", - заявила Сесілія Мальмстрем, передає Бі-бі-сі.

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Після виходу з Євросоюзу Великобританія стає в юридичному сенсі "третьою країною" для союзу, тобто торгівля з нею буде здійснюватися за правилами Всесвітньої торгової організації - поки будуть обговорюватися умови нового договору між Великобританією та ЄС.

В якості прикладу єврокомісар навела Канаду, яка уклала з ЄС торговий договір після 7 років переговорів. Причому він набуде чинності тільки після ратифікації кожним з членів союзу - на що піде ще пара років.

У випадку з Великобританією процес переговорів поки навіть не може початися, підкреслює єврокомісар.

"Референдум - який ми, звичайно, поважаємо - не має жодних юридичних наслідків. Спочатку повинно бути повідомлення про вихід, яке подасть ваш наступний прем'єр-міністр, і я сподіваюся, зробить це швидко. Тоді почнеться процедура виходу", - пояснила Сесілія Мальмстрем.