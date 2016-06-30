Євросоюз не піде на компроміс з Британією у питанні свободи пересування

Голова Європейської Ради Дональд Туск сказав, що країна не може сама вибирати умови доступу до європейського ринку, передає Бі-бі-сі. Лідери Франції та Німеччини також дали ясно зрозуміти, що принцип свободи пересування не підлягає обговоренню.

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Питання міграції, особливо з країн Євросоюзу, було одним з основних під час кампанії перед референдумом у Великобританії. Багато прихильників "брексіту" стверджували, що вибирають вихід з Євросоюзу для більшого контролю над рівнем імміграції.

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, який пообіцяв незабаром піти у відставку, сказав, що питання про свободу пересування буде вирішувати наступний глава уряду. "Без сумнівів, це питання непросте", - підкреслив Кемерон в парламенті. "Чесно кажучи, - додав він, - це питання складно обговорювати, будучи в складі Євросоюзу, маючи різні можливості вести переговори і намагатися добитися змін, але я впевнений, що це буде зробити ще складніше, перебуваючи поза ЄС".

В обговореннях на другий день саміту ЄС у середу не брали участь представники Великобританії, яка минулого тижня проголосувала за вихід з Євросоюзу. Саміт ЄС без Лондона відбувся вперше за 40 років.

За словами голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, щодо Великобританії "не буде ніяких нюансів".

Лідери країн Євросоюзу мають намір в черговий раз зустрітися без Британії 16 вересня у Братиславі.

За словами Юнкера, переговори з Лондоном про можливі нові відносини між Британією і ЄС не почнуться доти, поки Великобританія не задіює 50-ю статтю Лісабонського договору, повідомивши тим самим Євросоюз про свій офіційний намір вийти з його складу. "Не може бути переговорів до повідомлення", - сказав він.

У заяві лідерів 27 країн ЄС говориться, що вони сподіваються, що Великобританія залишиться близьким партнером Євросоюзу в майбутньому, і що вони "чекають пропозицій Сполученого Королівства з цього питання".

"Будь-яка угода, укладена з Сполученим Королівством повинна бути заснована на балансі прав і зобов'язань. Доступ до спільного ринку вимагає прийняття усіх інших свобод (свободи пересування людей, товарів, капіталу і послуг).

Міністр фінансів Франції Мішель Сапен сказав, що після того, як Великобританія представить свої пропозиції, на порядку денному буде "все". "Ми обговоримо всі ці питання, в надії досягти угоди", - сказав він.

Але Великобританія опиниться в новому положенні. "Ми почнемо з нуля", - сказав міністр.

27 лідерів країн ЄС дали зрозуміти, що Євросоюз повинен перегрупуватися, об'єднати сили та переглянути стратегію.

Всі лідери також дали ясно зрозуміти, що неможливо користуватися вигодою від доступу до єдиного європейського ринку, ігноруючи правила, в тому числі і принцип свободи пересування.

"Брексіт" являє собою кризу для ЄС. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала: "у нас немає ілюзій - це якісно інша задача", порівняно з попередніми кризами.

Всі європейські лідери також побоюються, що економічна нестабільність у Великобританії може поширитися і на континент. Прем'єр-міністр Італії залишив саміт, сказавши: "Британці зробили свій вибір. На жаль, врешті-решт, від цього постраждають вони, а не Європа".

Ангела Меркель також підкреслила, що ніяких переговорів з Великобританією не буде до тих пір, поки та не задіює 50-ю статтю. "Ми хочемо, щоб це сталося якомога швидше", - додала вона.

Тим часом, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен провела переговори в Брюсселі з представниками ЄС, в тому числі і з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Шотландські виборці проголосували за те, щоб залишитися у складі ЄС.

Стерджен сказала, що лідери ЄС поставилися до її слів з розумінням, і додала, що якщо існує можливість для того, щоб Шотландія залишилася в складі ЄС, то вона її знайде.

Раніше Юнкер сказав, що Шотландія заслужила право на те, щоб її голос був почутий, але додав, що ЄС не хоче втручатися у внутрішні справи Великобританії.

Президент Франції та прем'єр-міністр Іспанії вже сказали, що виступають проти можливих переговорів між Брюсселем і Шотландією з питання про членство цієї країни в ЄС.