Правозахисники повідомляють про понад 200 жертв нового наступу на Алеппо (відео)

Про це повідомляє російська службі Бі-бі-сі.

За оцінкою Сирійського центру моніторингу за правами людини, що розташований в Британії, з моменту виходу уряду Башара Асада з режиму припинення вогню кількість жертв в Алеппо досягла 213 осіб. Тільки в неділю в місті загинули щонайменше 26 осіб.

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Раніше на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН по Сирії постійний представник США в ООН Саманта Пауер звинуватила Росію в поширенні брехливої ​​інформації про ситуацію в Сирії і назвала дії Москви варварством.

У відповідь російський представник в ООН Віталій Чуркін звинуватив США в небажанні сприяти дотриманню перемир'я.