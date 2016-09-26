Правозахисники повідомляють про понад 200 жертв нового наступу на Алеппо (відео)
09:35, 26 вересня 2016Світ
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За даними правозахисників, кількість загиблих з початку наступу сирійської армії на утримувані повстанцями східні райони Алеппо досягла більш ніж 200 чоловік. Ця цифра може збільшитись в процесі розбору завалів і продовження військових дій.
Руїни в Алеппо, ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє російська службі Бі-бі-сі.
За оцінкою Сирійського центру моніторингу за правами людини, що розташований в Британії, з моменту виходу уряду Башара Асада з режиму припинення вогню кількість жертв в Алеппо досягла 213 осіб. Тільки в неділю в місті загинули щонайменше 26 осіб.
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Раніше на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН по Сирії постійний представник США в ООН Саманта Пауер звинуватила Росію в поширенні брехливої інформації про ситуацію в Сирії і назвала дії Москви варварством.
У відповідь російський представник в ООН Віталій Чуркін звинуватив США в небажанні сприяти дотриманню перемир'я.
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