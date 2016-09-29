У Нью-Джерсі поїзд врізався в станцію, більше сотні постраждалих (відео)
16:51, 29 вересня 2016Світ
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Міська електричка в Нью-Джерсі в годину пік врізалася в залізничну станцію Хобоукен.
Поїзд в'їхав у станцію / COREY FUTTERMAN / telegraph.co.uk
Про це з посиланням на місцеву службу порятунку повідомляє ABCNews.
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За інформацією рятувальників, в аварії постраждали понад 100 людей. Також повідомляється, що кілька осіб залишилися заблокованими в поїзді.
Потяг пошкодив опорну балку, яка тримала навіс над коліями, частина покрівлі обвалилась. Зі станції евакуювали всіх пасажирів. Зараз поїзди йдуть в обхід.
Hoboken Terminal: After earlier incident at NJT's Hoboken Station, no service into/out of PATH's Hoboken Station. JSQ-33 & NWK-WTC running.— PATH Train (@PATHTrain) September 29, 2016
Yikes! Commuter train smashes through station in Hoboken, NJ, striking multiple people pic.twitter.com/WXVYaW9aod— Adam Khan (@Khanoisseur) September 29, 2016
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