У Нью-Джерсі поїзд врізався в станцію, більше сотні постраждалих (відео)

16:51, 29 вересня 2016
Світ
8668 0

Міська електричка в Нью-Джерсі в годину пік врізалася в залізничну станцію Хобоукен.

Поезд въехал в станцию / COREY FUTTERMAN / telegraph.co.uk

Про це з посиланням на місцеву службу порятунку повідомляє ABCNews.

Читайте такожГустий туман став причиною двох смертельних ДТП під Львовом (фото)

За інформацією рятувальників, в аварії постраждали понад 100 людей. Також повідомляється, що кілька осіб залишилися заблокованими в поїзді.

Потяг пошкодив опорну балку, яка тримала навіс над коліями, частина покрівлі обвалилась. Зі станції евакуювали всіх пасажирів. Зараз поїзди йдуть в обхід.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter