У Нью-Джерсі поїзд врізався в станцію, більше сотні постраждалих (відео)

Про це з посиланням на місцеву службу порятунку повідомляє ABCNews.

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За інформацією рятувальників, в аварії постраждали понад 100 людей. Також повідомляється, що кілька осіб залишилися заблокованими в поїзді.

Потяг пошкодив опорну балку, яка тримала навіс над коліями, частина покрівлі обвалилась. Зі станції евакуювали всіх пасажирів. Зараз поїзди йдуть в обхід.

Hoboken Terminal: After earlier incident at NJT's Hoboken Station, no service into/out of PATH's Hoboken Station. JSQ-33 & NWK-WTC running. — PATH Train (@PATHTrain) September 29, 2016