WikiLeaks вперше опублікував електронні листи Обами

Про це повідомляється в Twitter організації. Самі документи доступні на офіційному сайті порталу, передає РБК.

Організація опублікувала першу частину листування. Вона складається з семи послань, якими обмінялися Обама і на той момент член Сенату Конгресу США Подеста восени 2008 року, перед тим, як Обама здобув свою першу перемогу на президентських виборах.

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Листи Обами були відправлені з електронної адреси bobama@ameritech.net Джона Подеста - з домену john.podesta@gmail.com. У листуванні сторони обговорюють можливе президентство Обами і ймовірність його участі у саміті G20 у разі обрання главою держави. У день голосування на президентських виборах - 4 листопада - Подеста відправив Обамі листа, в якому повідомив про «одностайну рекомендацію» радників Обами відмовитися від участі в антикризовому саміті G20 у Вашингтоні, якщо його запросять на цю міжнародну зустріч на вищому рівні. Подеста пояснює, що Білий дім скликає саміт «під тиском» з боку колишнього президента Франції Ніколя Саркозі та деяких інших європейських лідерів. Він підкреслює, що Обамі слід дистанціюватися від адміністрації США, яку очолював Джордж Буш-молодший.

В даний час Джон Подеста є керівником виборчого штабу кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно уряд Еквадору після публікації промов Клінтон на переговорах з Goldman Sachs тимчасово закрило доступ до інтернету для засновника ресурсу WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який з 2012 року переховується в посольстві країни в Лондоні.