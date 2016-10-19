Засновнику WikiLeaks після "зливу" звернення Клінтон відключили інтернет

Глава МЗС Еквадору заявив, що він не відмовляється від надання притулку Ассанжу (який знаходиться в посольстві з 2012 року - УНІАН), але не хоче втручатися у будь-яку виборчу кампанію і підтримувати того чи іншого кандидата. Про це повідомив канал Fox.

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Президент країни Рафаель Корреа підкреслив, що це рішення не було продиктовано будь-яким зовнішнім тиском.

«Уряд Еквадору дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших держав. Він не втручається в зовнішні виборчі процеси, а також не діє на користь жодного конкретного кандидата», – йдеться в офіційній заяві МЗС країни 18 жовтня.

У заяві також підкреслюється, що таке рішення ухвалене без тиску з боку інших країн, і є «суверенним правом» Еквадору.

Повідомлення про те, що Ассанжу відключили інтернет, з'явилося в "Твіттері" Wikileaks в понеділок. Зазначалося, що засновнику проекту позбувся доступу в мережу ще в суботу, після публікації промові Клінтон на переговорах з Goldman Sachs.

В тиску на владу Еквадору з метою обмежити діяльність Ассанжа Wikileaks звинувачував особисто держсекретаря Джона Керрі.