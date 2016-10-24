У Сибіру встановили "закривавлений" кіл після відкриття пам'ятника Івану Грозному в Орлі

"Натхненний тим, що в Орлі вирішили встановити пам'ятник сумно відомому царю Івану Васильовичу Грозному, я вирішив підтримати цю, поза сумнівом спірну ініціативу, поставивши ще один пам'ятник йому в своєму рідному місті Канську", - написав художник Владислав Гультяєв на своїй сторінці у Facebook.

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"Крім цілком очевидної мети облагородити популярне місце відпочинку городян, цей кіл як би натякає кожному, що часи, коли вбивали просто так і заради задоволення, не так далекі", - зазначив сибірський художник.

"Погоджуючись із встановленням таких пам'яток, ми мовчазно схвалюємо репресії, тортури і страти. Народ, який не виносить зі своєї історії корисних уроків, змушений повторювати помилки знову і знову, жахливо, коли такі помилки обмиті ріками крові", - резюмує він.

Пам'ятник Івану Грозному відкрили в Орлі 14 жовтня. На церемонії відкриття були присутні, зокрема, губернатор Орловської області Вадим Потомський і лідер московського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр "Хірург" Залдостанов, відомий своєю активною підтримкою президента Володимира Путіна.

Потомський раніше говорив журналістам, що вважає Івана Грозного, Йосипа Сталіна і Петра I великими людьми, які внесли величезний внесок у розвиток і становлення російської держави.

Два запрошених на церемонію російських міністра - культури і освіти - не приїхали.