Суд у США відхилив запит про перерахунок голосів в Пенсільванії

Суд також відкинув її запит про перевірку машин для голосування на предмет їх можливого злому хакерами, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Немає явних свідчень того, що мав місце який-небудь злом, і є переконливі докази того, що система голосування в Пенсільванії не була як-небудь порушена", - сказав суддя Пол Даймонд.

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Згідно з офіційними результатами голосування, Дональд Трамп став переможцем в Пенсільванії, випередивши Хілларі Клінтон приблизно на 1%.

Джилл Стайн також вимагала перерахунку голосів у штатах Мічиган і Вісконсін, де перемогу також здобув Дональд Трамп.

Раніше повідомлялося, що колишній кандидат в президенти США від партії зелених Джилл Стайн відмовилася від ідеї перерахунку голосів президентських виборів країни в штаті Пенсільванія через дорожнечу процедури.