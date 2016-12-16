Засновник WikiLeaks не виключив, що витік документів Демпартії США спланували росіяни

Про це пише видання The Hill.

The Hill та інші видання отримали документи від хакера або групи хакерів, які називають себе "Guccifer 2.0." Guccifer 2.0 також розмістила деякі документи на своєму власному сайті. Ассанж відрікся від Guccifer 2.0 на виставці «Hannity» в четвер.

"Наше джерело - не уряд Росії", – сказав Ассанж, зазначивши, що WikiLeaks не отримує матеріали від представників будь-яких держав, Росії чи інших.

У той же час, розвідка погоджується з тим, що Росія зламала сайт Національного комітету Демократичної партії з прицілом на просування обраного президента Дональда Трампа або просто з метою посіяти хаос.

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Ассанж був твердо впевнений, що Росія не відправляла файли на його сайт. Насправді, його підтвердження того, що зламані матеріали не надсилали представники уряду, порушує давню викривальну політику WikiLeaks не робити будь-яких коментарів про свої джерела.

Пізніше Ассанж не виключив, що виток інформації Guccifer 2.0 для засобів масової інформації був спланований російською стороною.

"Тепер, хто стоїть за цим, ми не знаємо", – сказав він. "Дуже схоже на те, що вони (документи – ред.) від росіян. Але в якомусь сенсі, вони виглядають дуже по-аматорськи, і майже дуже схожі на російські".

В інтерв'ю телеканалу Hannity Ассанж також стверджував, що WikiLeaks отримав три сторінки інформації про Трампа і Республіканської національної конвенції. Він вирішив не перевидавати ці документи, оскільки вони вже були надруковані в іншому місці.