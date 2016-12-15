Витік документів Клінтон: у WikiLeaks заперечують зв'язок з російськими хакерами

Як повідомляє The Daily Mail, Мюррей стверджує, що особисто їздив до Вашингтона для зустрічі з інформатором з Національного комітету Демократичної партії США.

За словами Мюррея, інформатор пояснив свій вчинок «огидою до корупції» у Фонді Клінтонів і симпатією до Берні Сандерса.

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«Жоден з витоків не був організований росіянами. У інформатора був законний доступ до інформації. Документи були отримані в результаті витоку, а не хакерської атаки», - стверджує Мюррей.

За його словами, він не розуміє, чому ЦРУ заявляє про причетність російських хакерів до цих документів.

Крейг Мюррей був послом Великобританії в Узбекистані, проте його звільнили від займаної посади через порушення професійної етики. І, хоча пізніше всі звинувачення з нього були зняті, на дипломатичну роботу він не повернувся. При цьому його зв'язок з WikiLeaks добре відомий, зазначає The Daily Mail.

Як повідомляв УНІАН, Нацрозвідка США і ФБР не підтримали висновки ЦРУ про втручання Росії в хід виборів в США.