Держдеп обіцяє $25 мільйонів за інформацію про лідера ІД

03:51, 17 грудня 2016
Світ
479 0

Держдепартамент США збільшив до 25 мільйонів доларів винагороду за інформацію, яка допоможе знайти лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу-Бакра аль-Багдаді.

REUTERS

Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

У відомстві нагадали, що раніше ця сума становила $10 млн. За даними Держдепартаменту, аль-Багдаді може переховуватися на території, яку контролює ІД в Сирії і Іраку.

Читайте такожЛідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді залишив іракський Мосул - глава МЗС Британії

"Під керівництвом аль-Багдаді, ІДІЛ взяла на себе відповідальність за загибель тисяч мирних жителів на Близькому Сході, включаючи жорстокі вбивства численних заручників з Японії, Великобританії і США", - йдеться в повідомленні.

Також у Держдепі зазначили, що група аль-Багдаді пов'язана з проведенням "атак хімічною зброєю в Іраку і Сирії".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Держдеп