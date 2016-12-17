Держдеп обіцяє $25 мільйонів за інформацію про лідера ІД

Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

У відомстві нагадали, що раніше ця сума становила $10 млн. За даними Держдепартаменту, аль-Багдаді може переховуватися на території, яку контролює ІД в Сирії і Іраку.

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"Під керівництвом аль-Багдаді, ІДІЛ взяла на себе відповідальність за загибель тисяч мирних жителів на Близькому Сході, включаючи жорстокі вбивства численних заручників з Японії, Великобританії і США", - йдеться в повідомленні.

Також у Держдепі зазначили, що група аль-Багдаді пов'язана з проведенням "атак хімічною зброєю в Іраку і Сирії".