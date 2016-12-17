Держдеп обіцяє $25 мільйонів за інформацію про лідера ІД
03:51, 17 грудня 2016Світ
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Держдепартамент США збільшив до 25 мільйонів доларів винагороду за інформацію, яка допоможе знайти лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу-Бакра аль-Багдаді.
Абу-Бакр аль-Багдаді / REUTERS
Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.
У відомстві нагадали, що раніше ця сума становила $10 млн. За даними Держдепартаменту, аль-Багдаді може переховуватися на території, яку контролює ІД в Сирії і Іраку.
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"Під керівництвом аль-Багдаді, ІДІЛ взяла на себе відповідальність за загибель тисяч мирних жителів на Близькому Сході, включаючи жорстокі вбивства численних заручників з Японії, Великобританії і США", - йдеться в повідомленні.
Також у Держдепі зазначили, що група аль-Багдаді пов'язана з проведенням "атак хімічною зброєю в Іраку і Сирії".
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