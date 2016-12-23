У Держдепі армію США назвали найкращою в історії людства

Про це він повідомив в ході брифінгу, передає Дождь.

«Я не думаю, що за всю історію людства були збройні сили настільки ж обороноздатні, розумні і сильні, з таким хорошим керывництвом і ресурсами, як армія США сьогодні», - сказав Кірбі.

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«Я думаю, що професіоналізм, вміння й можливості армії США не піддаються дебатам и сумнівам», - додав він, коментуючи зроблену напередодні президентом Росії Володимиром Путіним заяву про те, що російська армія зараз «сильніша за будь якого агресора».

Раніше УНІАН повідомляв, що американські аналогові безпілотники, які повинні були допомогти Києву в бойових діях проти проросійських бойовиків на Донбасі, виявилися неефективними через можливість їх перехоплення.

Американські військові чиновники визнали, що російські можливості радіоелектронної боротьби виявилися вищими, ніж передбачалося на початку агресії РФ в Україні.

Армія США використовує ці безпілотники, але модернізовані до цифрової версії.