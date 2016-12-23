З’явилось відео моменту наїзду вантажівки на різдвяний ярмарок у Берліні

Відеозапис опублікувала газета The Guardian на своєму сайті.

Як зазначається, у момент скоєння наїзду водій таксі перебував поруч з ярмарком, де чекав клієнтів.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.

Серед загиблих є один українець. Поліція завершує ідентифікацію його тіла, повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.