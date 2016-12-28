США не забезпечують сирійську опозицію ПЗРК - Держдеп

Про це заявив представник Держдепартаменту США Марк Тонер, повідомляє Reuters.

«Факт в тому, що ми не постачаємо ніякими ПЗРК сирійській опозиції», - сказав Тонер.

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«Наша позиція по ПЗРК не змінилася, ми були б дуже стурбовані, якщо б подібна зброя потрапила до Сирії», - зазначив він.

Як пише Дождь, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в розмові з главою Держдепартаменту Джоном Керрі заявив, що «дозвіл на постачання антиурядовим загонам озброєнь, включаючи ПЗРК», яке було закладено в закон США про бюджет на оборону, «може призвести до подальшої ескалації напруженості і нових жертв».

Нагадаємо, раніше Марк Тонер заявив, що Сполучені Штати Америки, як і раніше, не планують постачати сирійській опозиції переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) для боротьби з терористами.