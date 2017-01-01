Стамбул сумує за 39 жертвам новорічного теракту (фоторепортаж)

У новорічну ніч озброєний грабіжник відкрив вогонь у нічному клубі Reіna в історичному районі Стамбула Ортакей, в клубі перебувало понад 500 осіб.

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За свідченнями очевидців, нападник розстріляв охоронця на вході, і, за попередніми даними, увійшов у клуб у костюмі Санта-Клауса. В результаті атаки 39 осіб загинуло (у тому числі 16 іноземців) і 69 отримали поранення. Про долю нападника поки нічого невідомо. Влада вже кваліфікувала напад як терористичний акт.

Посольство України в Туреччині повідомило, що серед упізнаних в даний час тіл українців немає.