Стамбул сумує за 39 жертвам новорічного теракту (фоторепортаж)
16:11, 01 січня 2017Світ
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Весь світ сколихнула трагедія в нічному клубі в Стамбулі, жителі міста сумують за загиблими.
Стамбул після теракту / REUTERS
У новорічну ніч озброєний грабіжник відкрив вогонь у нічному клубі Reіna в історичному районі Стамбула Ортакей, в клубі перебувало понад 500 осіб.
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За свідченнями очевидців, нападник розстріляв охоронця на вході, і, за попередніми даними, увійшов у клуб у костюмі Санта-Клауса. В результаті атаки 39 осіб загинуло (у тому числі 16 іноземців) і 69 отримали поранення. Про долю нападника поки нічого невідомо. Влада вже кваліфікувала напад як терористичний акт.
Посольство України в Туреччині повідомило, що серед упізнаних в даний час тіл українців немає.
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