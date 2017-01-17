У Туреччині затримали підозрюваного в нападі на нічний клуб у новорічну ніч

Про це повідомляє турецька газета Hurriyet.

Підозрюваний був затриманий у Эсеньюрте - це район провінції Стамбул. За інформацією видання, ним виявився громадянин Узбекистану Абдулгадир Машарипов. Разом з ним перебував його чотирирічний син.

Також повідомляється, що разом з Машариповим були затримані ще чотири людини, серед них – три жінки і один чоловік киргизького походження.

#BREAKING Turkish police detain 5, including the attacker, 3 women, 1 man of origin Kyrgyz pic.twitter.com/kf1yOjIGGY — CNN Turk ENG (@CNNTURK_ENG) January 16, 2017

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі у новорічну ніч в результаті стрілянини в нічному клубі загинули 39 осіб, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб.

Нічний клуб Reіna - один з найбільших в Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.

Рада Безпеки ООН засудив терористичну атаку в нічному клубі в Стамбулі.