У Туреччині затримали підозрюваного в нападі на нічний клуб у новорічну ніч

00:45, 17 січня 2017
Світ
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Турецька поліція затримала підозрюваного в нападі на нічний клуб у Стамбулі в новорічну ніч, коли загинули 39 людей.

twitter.com/CNNTURK

Про це повідомляє турецька газета Hurriyet.

Підозрюваний був затриманий у Эсеньюрте - це район провінції Стамбул. За інформацією видання, ним виявився громадянин Узбекистану Абдулгадир Машарипов. Разом з ним перебував його чотирирічний син.

Також повідомляється, що разом з Машариповим були затримані ще чотири людини, серед них – три жінки і один чоловік киргизького походження.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі у новорічну ніч в результаті стрілянини в нічному клубі загинули 39 осіб, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб.

Нічний клуб Reіna - один з найбільших в Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.

Рада Безпеки ООН засудив терористичну атаку в нічному клубі в Стамбулі.

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Теги: #Стамбул