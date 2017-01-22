Президент Мексики поговорив із Трампом після обіцянок щодо стіни на кордоні США – Reuters

02:39, 22 січня 2017
Світ
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Президент Мексики Пенья Ньєто поговорив з новим президентом США Дональдом Трампом телефоном.

Пенья Ньєто / REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Ньєто підкреслив важливість двосторонніх відносин, і обидва лідери домовилися зустрітися найближчим часом.

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Зазначається, що наступного тижня представники мексиканської влади проведуть зустрічі з головними помічниками Трампа в Вашингтоні для обговорення двосторонніх відносин щодо безпеки, торгівлі та міграції.

Як раніше повідомляв УНІАН,  Трамп обіцяв почати будівництво стіни  на кордоні з Мексикою, не чекаючи завершення відповідних переговорів з президентом цієї країни. При цьому він висловив переконання, що Мексика в тій чи іншій формі відшкодує витрати. 

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Теги: #Трамп#Мексика#стіна