Президент Мексики поговорив із Трампом після обіцянок щодо стіни на кордоні США – Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Ньєто підкреслив важливість двосторонніх відносин, і обидва лідери домовилися зустрітися найближчим часом.

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Зазначається, що наступного тижня представники мексиканської влади проведуть зустрічі з головними помічниками Трампа в Вашингтоні для обговорення двосторонніх відносин щодо безпеки, торгівлі та міграції.

Як раніше повідомляв УНІАН, Трамп обіцяв почати будівництво стіни на кордоні з Мексикою, не чекаючи завершення відповідних переговорів з президентом цієї країни. При цьому він висловив переконання, що Мексика в тій чи іншій формі відшкодує витрати.