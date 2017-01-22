Президент Мексики поговорив із Трампом після обіцянок щодо стіни на кордоні США – Reuters
02:39, 22 січня 2017Світ
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Президент Мексики Пенья Ньєто поговорив з новим президентом США Дональдом Трампом телефоном.
Пенья Ньєто / REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що Ньєто підкреслив важливість двосторонніх відносин, і обидва лідери домовилися зустрітися найближчим часом.
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Зазначається, що наступного тижня представники мексиканської влади проведуть зустрічі з головними помічниками Трампа в Вашингтоні для обговорення двосторонніх відносин щодо безпеки, торгівлі та міграції.
Як раніше повідомляв УНІАН, Трамп обіцяв почати будівництво стіни на кордоні з Мексикою, не чекаючи завершення відповідних переговорів з президентом цієї країни. При цьому він висловив переконання, що Мексика в тій чи іншій формі відшкодує витрати.
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