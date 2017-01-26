Гілларі Клінтон планує стати ведучою власного телешоу
Джерела в оточенні Клінтон заявляють, що таким чином політик хоче збільшити кількість прихильників Демократичної партії.
Колишній кандидат на пост президента США від Демократичної партії Гілларі Клінтон може стати телеведучою власного шоу, яке буде присвячене актуальним проблемам сьогодення. Про це пише видання Townhall з посиланням на близьке до Клінтон джерело.
«Вона говорила дуже переконливо щодо власного телевізійного шоу», - заявило джерело із оточення Клінтон, додавши «У ролі телеведучої, вона обговорюватиме питання дня з прогресивної точки зору, запрошуватиме важливих гостей, та робитиме інтерв'ю із світовими лідерами і прогресивними мислителями».
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При цьому джерела зазначають, що Клінтон таким чином планує збільшити кількість прихильників як Демократичної партії, так і своїх власних фанатів.
«Це спосіб повернутися і позиціонувати себе для наступного забігу в перегонах за крісло у Білому домі, починаючи через рік або близько того», - цитує видання слова джерела.