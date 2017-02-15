Столтенберг констатує зростання кількості кібератак на сайти Альянсу торік на 60%

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

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"Кіберзахист також є ключовим пріорітетом для НАТО. Минулого року НАТО зазнавало у середньому 500 кіберінцидентів на місяць, що потребувало втручання наших експертів", - повідомив Столтенберг.

За словами генсекретаря НАТО, такі кібератаки "зросли на 60% порівняно з 2015 роком".