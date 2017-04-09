Постпред США в ООН заявила про відсутність варіантів вирішення конфлікту в Сирії без зміни режиму Асада

Представник США в ООН Ніккі Хейлі заявляє, що досягнення миру в Сирії за нинішньої влади неможливо, тому усунення від влади Башара Асада неминуче.

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Про це повідомляє CNN.

"Усунення від влади Асада – це не єдиний наш пріоритет політики (США в регіоні). В першу чергу ми намагаємося завдати поразки ІДІЛ.

По-друге, ми не бачимо миру в Сирії з Асадом у владі.

По-третє, зменшити іранський вплив.

І тоді, нарешті, рухатися в напрямку політичного рішення, тому що, врешті-решт, це (ситуація в Сирії) складна ситуація, тут немає простих відповідей і політичне рішення має бути знайдено", – сказала вона в ефірі телеканалу.

"Якщо ви подивитеся на його (Башара Асада) дії, якщо подивитися на ситуацію, важко зрозуміти, яким чином домовлятися про мир і стабільність з урядом Асада", – додала вона.

"Зміна режиму – це те, що ми думаємо, що має статися, тому що всі сторони зрозуміють, що Асад не той лідер, який повинен керувати в Сирії", – підкреслила представник США в ООН.

Як повідомляв УНІАН раніше, напад з імовірним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, які належать повітряним силам РФ і Сирії. 5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що число загиблих в результаті можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун збільшилася до 72 осіб.