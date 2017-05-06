Під час нападу на партійний офіс в Мексиці загинули троє поліцейських

Троє співробітників муніципальної поліції, в тому числі жінка, загинули в п'ятницю під час нападу на офіс Інституційно-революційної партії (ІРП) в передмісті Мехіко Несауалькойотлі.

Ще один поліцейський отримав важкі поранення, повідомили представники влади, передає ТАСС.

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Наліт стався під час виплати грошей організаторам агітаційних заходів на підтримку кандидата від ІРП на пост губернатора штату Мехіко Альфредо дель Масо Маса. Люди, які перебували в офісі, дали відсіч бандитам і змогли викликати поліцію, проте патрульних, які прибули на місце, обстріляли.

Владі вдалося затримати трьох злочинців, один з яких був поранений, але двом їхнім спільникам вдалося втекти з грошима. Поки невідомо, скільки їм вдалося забрати з собою. Правоохоронні органи розпочали розслідування інциденту.