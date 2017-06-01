Пункти пропуску на лінії розмежування перейшли на літній час
09:57, 01 червня 2017Світ
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З 1 червня в КПВВ пропускні операції будуть здійснюватися з 06.00 до 20.00.
КПП "Маріїнка" / Фото УНІАН
Контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення АТО перейшли на літній період роботи.
Про це повідомляє ДПСУ.
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З 1 червня 2017 року в контрольних пунктах в'їзду-виїзду пропускні операції будуть здійснюватися з 06.00 до 20.00.
Державна прикордонна служба звертається до всіх громадян врахувати дану інформацію при плануванні поїздок через лінію розмежування.
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