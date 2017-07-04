У столиці Куби відновлять мережу "готелів кохання"

Влада Гавани намір відновити міську мережу субсидованих "любовних готелів", що існували на Кубі аж до 1990-х років, передає Бі-Бі-Сі.

Міська влада пояснює рішення відновити готелі тим, що жителям перенаселеної Гавани часто ніде усамітнитися, а приватні фірми, які намагалися зайняти нішу "готелів на годину", просять за кімнати занадто високу ціну.

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Ініціатива, як вважають, допоможе покласти край практиці, коли жителі кубинської столиці займаються сексом під відкритим небом.

"Посадас" або "готелі кохання" існували на Кубі аж до 1990-х років. Номери з погодинною оплатою призначені для пар, які хочуть зайнятися сексом.

У 1990-х готелі стали жертвою економічної кризи, що розігралася на Кубі. Будівлі "посадас", що розорилися, використовувалися як сховища від ураганів.

Коментуючи ініціативу з відновлення готелів, в містобудівному департаменті Гавани кажуть, що в першу чергу розглядають їх як джерело хороших надходжень до бюджету.

Крім того готелі мають допомагати усамітнитися жителям міста, в якому гостро стоїть питання нестачі житлової площі.

У Гавані існує дефіцит житла. Частими є випадки, коли кілька сімей живуть в одній квартирі, а пари, які розійшлися, продовжують жити разом, тому що їм нікуди з'їхати.

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Після зникнення мережі "посадас", які субсидуються урядом, на ринок вийшли приватні гравці, однак виявилося, що їх послуги дуже дорогі. За добре обладнану кімнату з кондиціонером і комфортним ліжком вони вимагали в середньому близько п'яти доларів, тобто приблизно шосту частину зарплати середнього кубинця (вона становить менше 30 доларів).

Парочки, які займаються сексом - сьогодні звичайне видовище в парках і на пляжах Гавани.

Коментатор в газеті Trabajadores згадує, що перші "посади" відкрилися в центрі Гавани в кінці XIX століття, і багато кубинців зберегли про них досить яскраві спогади - "про незабутні поцілунки і портьє, які зверталися до коханців, коли їх час минав".