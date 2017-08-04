У Японії створили унікальне морозиво, яке не тане протягом 5 хвилин при температурі 28 градусів, пише ТСН.

Тримати форму морозиву допомагає поліфенол – природний антиоксидант, який розробники виділили із полуниці.

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Також морозиво, що не тане створено і в Британії шеф-кухарем Хестоном Блюменталем. Однак він тримає рецепт у таємниці.

Як повідомляв УНІАН раніше, німецькі експерти встановили головну небезпеку вживання морозива влітку. Про відповідне дослідження повідомляє санітарно-епідеміологічна лабораторія міністерства навколишнього середовища, зміни клімату, сільського господарства та захисту прав споживачів землі Гессен (Німеччина).

«Якщо морозиво залишається на ніч в холодильнику і недостатньо охолоджується, мікроби можуть почати розмножуватися. Крім того, пористі ущільнення, в яких можуть ховатися мікроби, не замінюються в необхідному обсязі», — сказав директор лабораторії доктор Хубертус Бранн.