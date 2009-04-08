Молдавські пожежники приїхали гасити парламент тільки після дзвінка з ЄС?

У середу вранці в центрі Кишинева зберігалася спокійна ситуація, повідомляє молдавське інформаційне агентство «ІНФОТАГ».

За ніч центральна площа Кишинева прибрана від булижників, уламків скла, пляшок та сміття, яке залишили учасники акції протесту у вівторок.

Минулої ночі, після того, як учасники акції протесту почали розходитися, поліція взяла під контроль будівлю парламенту та резиденцію Президента, які вдень розгромили маніфестанти.

У будівлі парламенту кілька годин палахкотіла пожежа, протестувальники викинули з вікон меблі та інвентар. Пожежники довго не починали гасіння пожежі, хоча могли це зробити. За неперевіреною інформацією, пожежники прибули тільки після того, як представники Євросоюзу звернулися до уряду з цього приводу, побачивши пожежу в прямому ефірі телебачення.

Також «ІНФОТАГ» повідомляє, що, за неперевіреними даними, вночі поліція заарештувала кількох маніфестантів, які брали участь у розгромі будівлі парламенту, грабунку кіосків і торгових наметів.

Вночі поліція взяла під контроль усі державні установи.

Будівлі президентської адміністрації та парламенту стали цілком непридатними, розбито вікна, двері та меблі. Крім того, будівля парламенту дуже постраждала від пожежі. Незважаючи на це, поліцейські взяли під охорону й ці будівлі. Вони охороняють вхід у будівлі, а також охорона виставлена по всьому периметру.

Організатори акції, які напередодні вранці провели прес-конференцію і говорили про підготовку акції, у середу заперечують свою причетність до організації акції й не хочуть розмовляти з журналістами на цю тему.

«Акція вийшла з-під управління, ми повністю відійшли від неї. Ми хотіли організувати мирну акцію протесту, але вона перейшла у вакханалію. Це не наші люди, ми вчора пішли з площі й більше до цього не причетні», - заявив в інтерв`ю «ІНФОТАГ» один з членів ініціативного комітету «Я – антикомуніст».

У середу Міністерство освіти наказало всім навчальним закладам Кишинева не допустити участі студентів і ліцеїстів в акції протесту. Директори навчальних закладів особисто відповідають за своїх підопічних під час навчального процесу. З цієї причини в середу учні та студенти повинні бути в навчальних закладах з ранку до 15 години. Деякі школи та ліцеї в цій ситуації вирішили оголосити день 8 квітня неробочим. Вони попередили про це батьків і поклали на них відповідальність за їхніх дітей.

За даними агентства, о 10.30 на площі перед будівлею уряду було не більше кількох сотень людей, які мирно обговорювали вчорашні події.