Найдовші та найпишніші: у США пройшов чемпіонат борід та вусів (відео)



У США пройшов щорічний Чемпіонат борід та вусів. Таким чином, учасник на ім'я Майкл Уоллін з бородою 60 см переміг у номінації «повноцінна природна борода».

Джейсон Кілі за неординарний образ отримав титул «Кращий в шоу». Не менш екстравагантний чолов'яга Дж.Джонсон переміг у номінації «борода на щоках», а Норберт Тоф виграв у категорії «часткова борода».

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