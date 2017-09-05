Найдовші та найпишніші: у США пройшов чемпіонат борід та вусів (відео)
18:36, 05 вересня 2017Світ
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Кілька сотень чоловіків у Техасі змагалися за звання кращої у світі стилізованої бороди.
Конкурс бороданів з усього світу пройшов у Техасі / фото The Sun
У США пройшов щорічний Чемпіонат борід та вусів. Таким чином, учасник на ім'я Майкл Уоллін з бородою 60 см переміг у номінації «повноцінна природна борода».
Джейсон Кілі за неординарний образ отримав титул «Кращий в шоу». Не менш екстравагантний чолов'яга Дж.Джонсон переміг у номінації «борода на щоках», а Норберт Тоф виграв у категорії «часткова борода».
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Один з набільш вигадливих учасників перетворив свою бороду на собачу морду. Пропонуємо оцінити креатив кращих бороданів-2017.
Найдовші та найпишніші: у США пройшов чемпіонат борід та вусів
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