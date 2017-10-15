Польща вирішила відмовитися від кредиту МВФ у 9,2 мільярда доларів

Польща має намір відмовитися від кредитної лінії (FCL) Міжнародного валютного фонду (МВФ) вартістю 9,2 млрд доларів. Про це йдеться в повідомленні міністерства фінансів країни в суботу, передає Reuters.

"Ми йдемо з кредитної лінії в розмірі 9,2 млрд доларів від МВФ", - йдеться в повідомленні в офіційному Twitter Міністерства фінансів країни.

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"Польська економіка знаходиться в такому гарному стані, що ми можемо це зробити", - заявив міністр фінансів Матеуш Моравецький.

Раніше повідомлялося, що МВФ назвав умови для отримання Україною п'ятого траншу.