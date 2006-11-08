Дональда Рамсфелда все-таки відправляють у відставку
20:17, 08 листопада 2006Світ
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Офіційно про це ще не оголошено
Міністр оборони США Доналд Рамсфелд йде у відставку. Про це в середу телеканалові CNN повідомили неназвані джерела в адміністрації Білого дому.
Очікується, що офіційно про відставку голови Пентагону в своїй промові оголосить найближчим часом президент США Джордж Буш.
Як повідомляє CNN, рішення про відставку Рамсфелда ухвалив безпосередньо Джордж Буш.
Ймовірно, причиною відставки стало незадоволення американців воєнною кампанією в Іраку, а також програш Республіканській партії на виборах в Палату представників США.
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