Дональда Рамсфелда все-таки відправляють у відставку

Міністр оборони США Доналд Рамсфелд йде у відставку. Про це в середу телеканалові CNN повідомили неназвані джерела в адміністрації Білого дому.

Очікується, що офіційно про відставку голови Пентагону в своїй промові оголосить найближчим часом президент США Джордж Буш.

Як повідомляє CNN, рішення про відставку Рамсфелда ухвалив безпосередньо Джордж Буш.

Ймовірно, причиною відставки стало незадоволення американців воєнною кампанією в Іраку, а також програш Республіканській партії на виборах в Палату представників США.

Лента.ру