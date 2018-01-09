Колишній зять Тимошенко помер за годину до зустрічі з донькою

Причиною смерті 49-річного музиканта Шона Карра стало внутрішня кровотеча. Про це «Вістям» розповів його близький друг.

Нагадаємо, екс-зять Юлії Тимошенко помер днями в одній з клінік Праги. Шон помер уві сні, не доживши всього години до зустрічі з родичами. Коли відбудуться похорони, поки не відомо.

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49-річний рок-музикант і байкер Шон Карр прославився завдяки одруженню на дочці екс-прем'єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко — Євгенії.

Журналісти 9 січня додзвонилися екс-дружині Карра, Євгенії, і запитали, чи планує вона бути присутньою на похороні, але, вислухавши питання, вона повісила трубку.

Близький друг музиканта Раймонд Девіс МакРоббі розповів «Вістям», що Карр помер від внутрішньої кровотечі і його кремують у Празі. «У Шона тривалий час були проблеми зі здоров'ям. Він помер уві сні від сильних внутрішніх кровотеч, буквально за годину до того, як до нього повинні були приїхати дочка (від першого шлюбу) і двоє близьких друзів. З клініки зателефонували і повідомили, що його не стало. 11 січня його кремують, а урну з його прахом дочка Шарлотта відвезе в Лідс, там буде визначена дата поминок», — сказав він.