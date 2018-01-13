В порту Барселони пором врізався в круїзний лайнер (відео)
Основними версіями є технічні неполадки і людський фактор.
В порту Барселони пором врізався в пришвартований круїзний лайнер. В результаті зіткнення ніхто не постраждав.
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Як повідомляє газета El Pais, пором Fantastic, який прибув з Марокко, при здійсненні маневру із швартування врізався в лайнер Viking Star, що стояв біля причалу.
Причини інциденту невідомі, при тому, що видимість в порту в момент зіткнення була хорошою. Зазначається, що основними версіями є технічні неполадки і людський фактор.
У порту відзначають, що судна отримали незначні пошкодження, хоча точний розмір збитків ще з'ясовується.
Нагадаємо, раніше не менше 18 осіб отримали травми в результаті катастрофи пасажирського порома в американському місті Хайэннис-Порт (штат Массачусетс).