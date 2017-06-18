У США пором врізався у пристань, постраждали 18 людей

Не менше 18 осіб отримали травми в результаті катастрофи пасажирського порома в американському місті Хайєннис-Порт (штат Массачусетс). Про це повідомив в суботу глава міського пожежного управління Дін Мелансон, передає ТАСС.

За його словами, аварія сталася при заході судна в порт, коли воно з нез'ясованих причин врізалося в причал. В результаті пором сів на мілину і отримав пробоїну.

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На судні перебували понад 50 пасажирів і членів екіпажу, всі вони були успішно евакуйовані. "Всього 18 осіб отримали поранення, 15 з них були госпіталізовані", - заявив Мелансон.

Як відзначили представники Берегової охорони США, під час аварії в районі встановилися погана погода, сильний вітер і погана видимість. Влада проводить розслідування події.

Раніше есмінець ВМС США "Фіцджеральд" зіткнувся з торговельним судном біля узбережжя Японії. Сім членів екіпажу зникли безвісті.