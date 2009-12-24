Кадиров закликав Росію "ліквідувати" Грузію та Україну

Росія мусить мати агресивну стратегію і йти у наступ. Як повідомляє радіо "Свобода” в огляді

"Україна – це прихована хвороба Росії", про це в інтерв’ю західним журналістам заявив президент Чечні Рамзан КАДИРОВ.

«Грузія, Південна Осетія, Україна – все це буде тривати і тривати. Це якась таємна недуга Росії. Чому ми мусимо постійно страждати, якщо можемо ліквідувати це раз і назавжди?”, - зазначив він. “Ми велика держава, у нас все є – армія, техніка. Нам необхідно переходити у наступ», – додав президент Чечні.

Р.КАДИРОВ також обвинуватив Захід «у розпалюванні безладу на Північному Кавказі з метою знищити Росію», бо «Кавказ – це головна опора цілісності Росії».