Кадиров закликав Росію "ліквідувати" Грузію та Україну
05:56, 24 грудня 2009Світ
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“У нас все є – армія, техніка...”
Росія мусить мати агресивну стратегію і йти у наступ. Як повідомляє радіо "Свобода” в огляді
"Україна – це прихована хвороба Росії", про це в інтерв’ю західним журналістам заявив президент Чечні Рамзан КАДИРОВ.
«Грузія, Південна Осетія, Україна – все це буде тривати і тривати. Це якась таємна недуга Росії. Чому ми мусимо постійно страждати, якщо можемо ліквідувати це раз і назавжди?”, - зазначив він. “Ми велика держава, у нас все є – армія, техніка. Нам необхідно переходити у наступ», – додав президент Чечні.
Р.КАДИРОВ також обвинуватив Захід «у розпалюванні безладу на Північному Кавказі з метою знищити Росію», бо «Кавказ – це головна опора цілісності Росії».
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