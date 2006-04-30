Бєлград вибирає між Євросоюзом і Младічем

В неділю закінчується крайній термін, даний Євросоюзом Сербії і Чорногорії для арешту Ратко Младіча, якого підозрюють в здійсненні військових злочинів. ЄС заявляє, що перерве переговори з Бєлградом про тісніші відносини, якщо генерал не буде схоплений до кінця 30 квітня.

"Прийшов час встановити місцезнаходження, заарештувати і передати Ратко Младіча Гаазі без зволікання", - заявив у п`ятницю комісар ЄС з питань розширення Оллі Рен.

Колишній командувач озброєними силами боснійських сербів, Младіч звинувачується в геноциді і інших злочинах.