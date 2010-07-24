Путін розповів, що буде з фігурантами "шпигунського скандалу"

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін повідомив, що зустрівся з депортованими із США росіянами, фігурантами "шпигунського скандалу".

На зустрічі з журналістами у Форосі в резиденції українського президента, відповідаючи на запитання, чи зустрічався він з розвідниками, Путін сказав: "Я з ними зустрічався... Ми говорили з ними про життя".

На прохання кореспондентів розповісти, чи справді під час зустрічі він співав з ними пісні в караоке: "Співали, але не в караоке, а під живу музику, співали "С чего начинается Родина".

Путін також підтвердив, що серед розвідників була і Ганна Чапмен.

"Тут коментувати особливо нічого. Я сказав вже про те, що це результат зради, а зрадники завжди погано кінчають, вони кінчають, як правило, або від п`янки, або від наркотиків, під парканом. Ось недавно один приблизно так закінчив своє існування. І незрозуміло, заради чого", - наводить слова прем`єр-міністра РІА "Новости". Він також підтвердив, що знає всіх зрадників поіменно.

На запитання, чи збирається він їх карати, колишній кадровий розвідник сказав: "Це некоректне питання, воно не вирішується в процесі прес-конференції. Вони живуть за своїми законами, і ці закони всім спецслужбам добре відомі".

На запитання, якою буде доля розвідників надалі, прем`єр відзначив: "Упевнений, що вони працюватимуть на гідних місцях, упевнений, що в них буде цікаве і яскраве життя.

"Доля у цих людей (розвідників) дуже важка, у кожного з них... Тільки уявіть: по-перше, треба опанувати мову на рівні рідної, думати, говорити нею, виконувати те, що наказане завданням на користь своєї Батьківщини протягом багатьох-багатьох років, не розраховуючи на дипломатичне прикриття, піддаючи щоденній небезпеці себе і своїх близьких, які навіть не знають про те, ким ви є і на кого працюєте", - сказав голова російського уряду.

"Не моє завдання оцінювати їх роботу, це повинні робити фахівці, їх керівники і кінцеві споживачі інформації подібного роду, Верховний головнокомандувач - президент Російської Федерації", - наголосив Путін.