Генсек НАТО про Грузію, Росію та політику "відкритих дверей"

Між НАТО і Росією розбіжності щодо Грузії зберігаються.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сказав на прес-конференції в Москві.

«Грузія – це той напрямок, щодо якого у нас є суперечності з Росією. Ми підтримуємо територіальну цілісність Грузії й дотримуємося політики невизнання Південної Осетії та Абхазії», - сказав він.

А. Фог РАСМУССЕН зазначив, що Грузія може очікувати, що Альянс підтвердить рішення Бухарестського саміту 2008 року. «Ми знову підтвердимо рішення, прийняте в Бухаресті», - сказав він.

Водночас він підкреслив, що незгода з даного питання не затьмарить інші сфери співпраці з Росією. «Ми повинні розвивати співпрацю за тими напрямками, де у нас спільна зацікавленість із огляду забезпечення безпеки», - сказав генсек НАТО і додав, що сторони приступили до спільного огляду загальних викликів безпеки в XXI столітті.

На його думку, Росія могла б посилити співпрацю з НАТО в Афганістані, в боротьбі з тероризмом, піратством, а також практичну співпрацю щодо ПРО.

За словами А. Фог РАСМУССЕНА, політика «відкритих дверей» не направлена проти Росії. «Навпаки, я впевнений, що на користь Росії пішла наша політика «відкритих дверей», тому що це сприяло стабілізації ситуації в Центральній та Східній Європі, в чому зрештою Росія зацікавлена», - підкреслив він.

Того ж дня генсек НАТО в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» повідомив, що рішення про розширення Північноатлантичного альянсу на саміті НАТО в Лісабоні 19-20 листопада прийнято не буде.

«Ясно, що ми не ухвалюватимемо рішення на саміті НАТО в кінці цього місяця щодо розширення НАТО. Цього не буде. Ми підтвердимо ті позиції, які ми представляли раніше. Наші двері залишаються відкритими. Це частина нашої політики, оскільки наша політика відкритих дверей заснована на принципі, який говорить, що кожна окрема країна має право вирішити чи буде вона в НАТО чи не буде», - сказав А. Фог РАСМУССЕН.

За його словами, якщо європейська країна подає на членство в НАТО і це прохання відповідає відповідним критеріям, то тоді Альянс ухвалює рішення запросити цю країну приєднатися.

«Ми знаємо, що кілька країн дуже хотіли б стати членами НАТО, тому ми співробітничаємо з такими країнами з тим, щоб підготувати їх виконати необхідні процедури й відповідати необхідним критеріям», - додав він.