США засуджують насильство в Мінську

Посольство США в Білорусі засудило застосування насильства проти опозиціонерів, які протестували проти підсумків президентських виборів, що відбулися в неділю, в Білорусії, і висловило стурбованість долею одного з опозиційних кандидатів на посаду голови держави.

"Сполучені Штати рішуче засуджують насильство, що мало місце в Білорусі в день виборів. Ми особливо занепокоєні надмірним застосуванням сили з боку влади, зокрема побиттям і затриманням кількох кандидатів в президенти і насильством проти журналістів і активістів громадянського суспільства. Нашу тривогу викликає повідомлення про те, що кандидат у президенти Володимир Некляєв був силою вивезений невідомими з мінської лікарні", - наводить заяву, розміщену на сайті дипломатичного представництва, РІА "Новости".

Американські дипломати зажадали "негайного і безпечного повернення" Некляєва, який, за даними білоруської опозиції, був серйозно побитий. "Ми закликаємо уряд Білорусі виявляти стриманість протягом решти виборчого процесу, який повинен бути вільним від подальшого залякування і насильства", - заявляє посольство.