Депутат Держдуми: керівництво України заразилося «помаранчевою ідеологією»

Керівництво України гальмує вступ країни до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, заразившись «помаранчевою ідеологією».

Таку думку в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у РФ висловив депутат Держдуми Росії Сергій МАРКОВ.

«Рішення про вступ до Митного союзу не ухвалюється тому, що продовжується панування багато в чому помаранчевої ідеології. Ціна ідеологічних помилок – 10 млрд. доларів на рік. Це ціна відсутності програми деоранжизації українського суспільства», - переконаний він.

На думку С.МАРКОВА, суспільство і еліта України «заражені помаранчевими ідеологічними хворобами».

«Ідеологію євроінтеграції не викреслено. Досі стоїть як мета членство в ЄС. ЯНУКОВИЧ не обдурює українців, він й справді вірить у цю можливість. Керівництво України розуміє, що вступити до ЄС не так легко, але вірить, що це можливо. Усе це свідчить, що помаранчева ідеологія все ще міцна», - сказав С.МАРКОВ.

Він вважає, що членство України в Європейському Союзі неможливе ані через 10, ані через 15, ані через 20 років.

«Величезна частина української еліти вважає, що це можливо. Вони справді вірять ЮЩЕНКУ, і ЯНУКОВИЧ вірить ЮЩЕНКУ у тому, що вступ до ЄС можливий», - сказав С.МАРКОВ.

Він упевнений, що сумістити Митний союз і зону вільної торгівлі з ЄС не можна.

«Ми зацікавлені розвиватися спільно з Україною. З ким нам ще розвиватися? А ЄС на Україну наплювати, і нічого він вам не дасть, обдурить, виб`ють преференції своїм товаром, а Україну не пустять на ринок», - сказав С.МАРКОВ.

Він підкреслив, що одними з найважливіших галузей України є сільське господарство і металургія, але коли «загинаються» Греція, Португалія та Іспанія, ніхто не пустить українську продукцію на свій ринок.

«Кожен проданий український помідор означає непроданий іспанський, португальський чи грецький. За кожний цей непроданий помідор німецькому уряду доведеться давати дотації», - упевнений С.МАРКОВ.

На думку С.МАРКОВА, у результаті вступу до Митного союзу Україна зможе реанімувати цивільне авіабудування, включитися у виробництво військових літаків у кооперації з Росією. Крім того, будуть завантажені суднобудівні заводи України, об`єднано ринки сільськогосподарської продукції та інших видів товарів, зазначив він.