У Білорусі затримали близько 350 учасників акції мовчазного протесту

У Білорусі в середу ввечері було затримано близько 350 учасників акції мовчазного протесту - майже 200 з них - у Мінську.

Також були затримані 25 як білоруських і зарубіжних журналістів, багатьох з них уже відпустили, передає Радіо «Свобода».

Організатори акцій мовчазного протесту вирішили на якийсь час змінити тактику.

У середу, 6 липня, активісти кампанії "Революція через соціальну мережу" запропонували мінчанам до 20-ї години зібратися в центральних точках кожного з районів міста - замість виходу на Жовтневу або іншу площу.

Незважаючи на зміну формату, реакція правоохоронних органів залишилася незмінною - людей, що зібралися, заштовхували в автозаки в дев'яти різних точках білоруської столиці.

У Бресті демонстранти, яких було понад чотириста, відбивали своїх прихильників у працівників правоохоронних органів у штатському.