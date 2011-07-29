Качинський: Туск боїться визнати свою вину за Смоленську катастрофу

Глава польського уряду Дональд ТУСК боїться визнати свою вину за Смоленську авіакатастрофу, яка забрала життя 96 польських громадян, в тому числі Президента Польщі Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні глава найбільшої польської опозиційної партії “Право і справедливість”, рідний брат трагічно загиблого Президента Ярослав КАЧИНСЬКИЙ.

“Глава уряду Дональд ТУСК не має відваги взяти на себе відповідальність за Смоленську катастрофу та намагається її перекинути на інших осіб”, - сказав Я.КАЧИНСЬКИЙ, якого цитує прес служба партії.

Він також зазначив, що саме глава польського уряду не подбав про те, аби поляки могли брати участь у розслідуванні причин цієї трагедії та не став на захист генерала Анджея Блазіка, якого росіяни звинуватили в тиску на пілотів.

Згідно з повідомленням прес служби, Я.КАЧИНСЬКИЙ пообіцяв з’ясувати причини Смоленської катастрофи.

За даними польських ЗМІ, Я.КАЧИНСЬКИЙ детально не коментував оприлюднений сьогодні польською урядовою комісією звіт причин Смоленскої катастрофи, обмежившись короткою заявою.

Як повідомлялося, Я.КАЧИНСЬКИЙ з моменту катастрофи 10 квітня 2010 року заявляв, що моральну та політичну відповідальність за неї несе Д.ТУСК через те, що він погодився розділити візит прем’єра та Президента на заходи до 70-х роковин Катинської трагедії.

Д.ТУСК спільно з Володимиром ПУТІНИМИ взяли участь в цих заходах на три дні раніше катастрофи.

Представники партії “Право і справедливість” раніше називали фальсифікацією російський звіт причин Смоленської катастрофи та заявляли, що сумніваються в об’єктивності звіту польської урядової комісії.

Партія планує представити власний звіт у вересні цього року.