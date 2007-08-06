Найпопулярніший республіканець США підтримав ідею завдати удару по Пакистану

Найпопулярніший в США діяч Республіканської партії і один з найбільш ймовірних кандидатів від цієї партії на президентських виборах 2008 року Рудольф Джуліані заявив, що допускає можливість завдання ударів по Пакистану, повідомляє AFP.

"Я б зважився на проведення такої операції, якщо це буде єдиною можливістю покінчити з "Аль-Каєдою" і "Талібаном", а також зловити Бін Ладена", - заявив колишній мер Нью-Йорка під час дебатів зі своїм суперником за лідерство в Республіканській партії Міттом Ромні (Mitt Romney).

На його думку, Пакистан недостатньо активно бореться проти зазначених загроз безпеці.

При цьому Ромні побічно підтримав свого однопартійця-суперника, заявивши, що можливість військової операції в Пакистані не можна виключати, але і озвучувати намір її провести не варто.

Нагадаємо, що заяви республіканців послідували майже відразу після того, як один з кандидатів у президенти від Демократичної партії Обама Барак, виступаючи 1 серпня з промовою щодо міжнародної політики, сказав, що готовий послати американські війська у гірські райони на сході Пакистану.

На думку американських спецслужб, саме там рух "Талібан" і "Аль-Каєда" почуваються абсолютно спокійно, оскільки уряд Пакистану фактично не володіє суверенітетом над цією місцевістю.

Лента.ру