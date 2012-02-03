Бельгію засипало снігом: на автошляхах - багатокілометрові затори

Після двох днів морозної погоди в Бельгії, коли температура повітря знизилась до -10º за Цельсієм, країну засипало снігом.

Як передає кореспондент УНІАН, сніг почав іти сьогодні після обіду.

Як повідомляють синоптики, за годину у столиці Бельгії Брюсселі утворився сніговий покрив висотою три сантиметри. Загалом, очікується, що сніговий покрив на заході і в центрі країни може сягнути 5 сантиметрів, а на сході – від 1 до 3 сантиметрів.

Через сильні опади в країні вже утворилися затори довжиною понад тисяча кілометрів, переважно у Фландрії, у яких стоїть близько 2,5 тис. автомобілів. Це абсолютний рекорд для країни, до цього рекордним вважався показник 10 лютого 2010 року, коли на автошляхах було зареєстровано 948 кілометрів пробок.

При цьому на шосе та на з’їздах з них спостерігається ожеледь.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що окружна дорога Брюсселя повністю заблокована. А автобуси у Брюсселі припинили рух у центр міста.

Спостерігаються також проблеми і на залізниці, зокрема, повідомляють про складнощі у русі швидкісних поїздів Thslys в Антверпені.

Поліція країни рекомендує водіям їздити на невеликій швидкості.

Аеропорт Брюсселя також заявив про можливість затримок у авіасполученні.

Сніг випадає в Бельгії дуже рідко, тому за такої погоди у країні завжди виникають проблеми.