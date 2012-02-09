Рівень Світового океану підвищився на 12 міліметрів

В результаті танення крижаного покриву Гренландії та Антарктиди, снігів на гірських вершинах і льодовиків по всьому світу в період з 2003 по 2010 рр. рівень Світового океану підвищився приблизно на 12 мм.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА).

За їх даними, "вперше було здійснено таке всеохопне дослідження з використанням різних технологій супутникового моніторингу".

Як визначили вчені, загальна втрата льодовикових мас становить за 8 років близько 4,3 трлн. тонн. "Це вистачило б, щоб покрити всю територію США крижаним панциром завтовшки 46 см", - зазначили фахівці НАСА.

"Щорічно величезні маси криги на Землі перетворюються на воду, підвищуючи рівень океану, - сказав один з провідних учасників проекту, професор Колорадського університету Джон УАР. - Одержані нами нові дані допоможуть відповісти на важливі питання, що стосуються глобальних кліматичних змін. Використання супутників дало нам змогу встановити, який внесок у ці процеси робить кожен окремий льодовик на планеті".

У Гренландії та Антарктиді щороку тане близько 385 млрд. тонн криги, на решті льодовиків і гірських вершин - майже 148 млрд. тонн.