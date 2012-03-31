Колишній глава радянської розвідки залишив передсмертну записку

Колишній керівник радянської зовнішньої розвідки Леонід Шебаршин, чиє тіло з вогнепальним пораненням було виявлено в п'ятницю в Москві, залишив передсмертну записку, повідомляє Радіо Свобода.



Про зміст цієї записки в прес-службі головного управління МВС Росії по Москві повідомити відмовилися.



Раніше стало відомо, що тіло генерала знайшли в його квартирі на Тверській-Ямській вулиці. Поруч лежав нагородний пістолет, з якого Шебаршин, за попередньою версією слідства, міг застрелитися.



Генерал-майор Служби зовнішньої розвідки у відставці Юрій Кобаладзе, який добре знав загиблого, розповів, що останнім часом той помітно схуд. "Можливо, це була дуже тяжка хвороба", - зазначив Кобаладзе.



Леонід Шебаршін, фахівець східних мов, у 60-80-х роках працював у Пакистані, Індії, Ірані, Афганістані. З 1984-го по 1991-й на керівних посадах в Першому головному управлінні (зовнішня розвідка) КДБ СРСР. Після того, як глава КДБ Володимир Крючков взяв участь в ГКЧП, один день - з 22 по 23 серпня 1991 р. - очолював КДБ Радянського Союзу.