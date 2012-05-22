В Албанії - загальнонаціональна жалоба за жертвами масштабного ДТП
Автобус із студентами впав з обриву: 12 чоловік загинуло, 25 поранено.
В Албанії автобус із 50 студентами, який слідував з міста Ельбасан у курортну Саранду, впав з обриву за 220 км на південь від Тірани.
Внаслідок аварії 12 чоловік загинуло, ще 25 дістали поранення, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на владу країни.
На місці події працюють лікарі, поліція і рятувальники.
Додаткові труднощі пов`язані з тим, що автобус зірвався із стометрової висоти. Причини автокатастрофи поки що невідомі, зазначає NEWSru.
Серед загиблих 11 дівчат і водій, повідомляє РІА «Новости».
Двоє поранених знаходяться в лікарні в Тірані в стані коми.
Влада Албанії оголосила вівторок днем загальнонаціональної жалоби.
Прем`єр-міністр країни Салі Беріша висловив співчуття рідним і близьким загиблих.