В Албанії - загальнонаціональна жалоба за жертвами масштабного ДТП

В Албанії автобус із 50 студентами, який слідував з міста Ельбасан у курортну Саранду, впав з обриву за 220 км на південь від Тірани.

Внаслідок аварії 12 чоловік загинуло, ще 25 дістали поранення, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на владу країни.

На місці події працюють лікарі, поліція і рятувальники.

Додаткові труднощі пов`язані з тим, що автобус зірвався із стометрової висоти. Причини автокатастрофи поки що невідомі, зазначає NEWSru.

Серед загиблих 11 дівчат і водій, повідомляє РІА «Новости».

Двоє поранених знаходяться в лікарні в Тірані в стані коми.

Влада Албанії оголосила вівторок днем загальнонаціональної жалоби.

Прем`єр-міністр країни Салі Беріша висловив співчуття рідним і близьким загиблих.