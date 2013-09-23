Члени королівської сім'ї Бельгії користуються "фальшивими" паспортами

За його словами, паспорти на чужі прізвища членам королівської сім'ї видаються з міркувань безпеки і дозволяють їм здійснювати закордонні поїздки інкогніто. Зокрема, принц Філіп виїжджав за кордон з документами на ім'я Філіпа Дермюлля, повідомляють ЗМІ.

"Фальшиві" паспорти видає МЗС Бельгії, а ім'я та прізвище, які будуть у ньому фігурувати, визначають "офіційні інстанції", повідомили в міністерстві, передає РІА Новости.

У королівському палаці, у свою чергу, відмовилися повідомити, чи користувалися і раніше члени монаршої сім'ї паспортами на чуже ім'я.