Члени королівської сім'ї Бельгії користуються "фальшивими" паспортами
09:39, 23 вересня 2013Світ
850
Діти короля бельгійців Альберта Другого, який зрікся в липні від престолу на користь старшого сина - наслідного принца Філіпа, користуються "фальшивими" паспортами при поїздках за кордон, повідомили місцеві з посиланням на екс-главу МЗС Бельгії Марка Ейскенса.
"Фальшиві" паспорти видає МЗС Бельгії
За його словами, паспорти на чужі прізвища членам королівської сім'ї видаються з міркувань безпеки і дозволяють їм здійснювати закордонні поїздки інкогніто. Зокрема, принц Філіп виїжджав за кордон з документами на ім'я Філіпа Дермюлля, повідомляють ЗМІ.
"Фальшиві" паспорти видає МЗС Бельгії, а ім'я та прізвище, які будуть у ньому фігурувати, визначають "офіційні інстанції", повідомили в міністерстві, передає РІА Новости.
У королівському палаці, у свою чергу, відмовилися повідомити, чи користувалися і раніше члени монаршої сім'ї паспортами на чуже ім'я.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter